ಮಳೆ ಬಂದರೆ ‘ಮುಳುಗೇಳುವ’ ಅತ್ತಾವರ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ‘ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ ಎಂತಹದ್ದು ಎಂದು ಒಂದೇ ಮಳೆಗೇ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಳೆಯಾದಾಗಲೇ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬರೇ ಮಳೆ ನೀರನ್ನಾದರೆ ಹೇಗಾದರೂ ಸಹಿಸಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನೀರೂ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಹಾವು ಚೇಳುಗಳೂ ಹರಿದು ಬರುತ್ತವೆ...’</p>.<p>ಅತ್ತಾವರ ವಾರ್ಡ್ನ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ನಿವಾಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶವೂ ಇತ್ತು.</p>.<p>‘ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ ಅದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಅಡಿ ನೀರು ಬಂದಿತ್ತು. ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಯ ಮಳೆಗೇ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಮಳೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವ ಐದಾರು ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನ ಕಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ....’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಅತ್ತಾವರ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಮೀಪದ ನಿವಾಸಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಮೋಹನ ರಾವ್.</p>.<p>ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಅತ್ತಾವರ ವಾರ್ಡ್. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವಾಹ, ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ, ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ, ರೈಲು ಹಳಿಯಿಂದ ಕಡಿತಗೊಂಡ ಸಂಪರ್ಕ... ಮುಂತಾದ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಈ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಳೈಸಿವೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರವಾಹದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ತೋಡಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುವ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಆ ತೋಡು ಅಗಲವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಹಾಕಾಳಿಪಡ್ಪು ರೈಲು ಕೆಳಸೇತುವೆ ಮೂಲಕ ನಗರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಹೊಸ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ಅದರ ಅಡಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಳವೆ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ತೋಡು ಅದಕ್ಕಿಂತ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಬದಲು ಅಗಲವಾದ ತೋಡು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ನಿವಾಸಿ ವಹಾಬ್.</p>.<p>‘ಮಹಾಕಾಳಿಪಡ್ಪುವಿನ ವೆಟ್ವೆಲ್ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನೀರನ್ನೂ ತೊಡಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾವಿಗಳೂ ಶೌಚಯುಕ್ತ ನೀರಿನ ವಸರಿನಿಂದಾಗಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ’ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಸೇತುವೆ ಇದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ. ಆಗೆಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸುತ್ತು ಬಳಸು ಹಾದಿ ಬಳಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇಲ್ಲಿನ ತೋಡನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಕಸವನ್ನು ತೋಡಿಗೇ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನವಾಜ್ ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ಹೌಸ್ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಪಂಪ್ಹೌಸ್ ದುರಸ್ತಿ ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಶೈಲೇಶ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260520-29-1879187283</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>