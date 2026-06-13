ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ: ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಇಂದು

<p>ಮೂಲ್ಕಿ: ಮಧುರತರಂಗ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮೇಘ ರಂಜಿನಿ, ಮೂರು ರಾಗಗಳ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೂನ್ 13ರಂದು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಯ ಯುಗಪುರುಷ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಭುವನಾಭಿರಾಮ ಉಡುಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟ ದ.ಕ., ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕುತ್ಪಾಡಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಉಡುಪಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತೋನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಳ ಕುಮಾರ್ ದಿಕ್ಕೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಧನುರಾಜ್, ಶ್ರೀರಾಮ ಯುವಕ ವೃಂದ, ಗೋಳಿಜೋರ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ಮಧುರ ತರಂಗ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ.ಶಿವರಾಮ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಧುರತರಂಗ 2026ರ ಬಿರುದು ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರಂಗಲ್ಪಾಡಿ, ವಿನಯ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಹಂಸರಾಜ್ ಆಳ್ವ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ, ಗಾಯಕರು, ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಜಿ.ಮುರಳೀಧರ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-29-1891678917</p>