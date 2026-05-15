ಫಾತಿಮಾ ಮಾತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ

ವಿಟ್ಲ: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ವಿಟ್ಲದ ಪೆರುವಾಯಿ ಫಾತಿಮಾ ಮಾತೆಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಫಾತಿಮಾ ಮಾತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬ ಜರುಗಿತು. ಹಬ್ಬದ ದಿವ್ಯಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನೂತನ ಧರ್ಮಗುರು ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೈ ಚರ್ಚ್ನ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾ.ಜೀವನ್ ಡಿಸೋಜ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಲಿಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಚರ್ಚ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಫಾತಿಮಾ ಮಾತೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಹೊತ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹರೆಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದ ಅವರು, 'ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಫಾತಿಮಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಲೂಸಿಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಮತ್ತು ಜೆಸಿಂತಾ ಎಂಬ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ 1917ರ ಮೇ 13ರಂದು ಕನ್ಯಾ ಮೇರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆನಂತರ 1917ರ ಅ. 13ರವರೆಗೆ ಮೇರಿ ಮಾತೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 13ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಜಪಮಾಲೆ ಪಠಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಫಾ.ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ, ಗೋವಾದ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾ.ಜೊಸ್ಸಿ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಗೂ ಪೆರುವಾಯಿ ಚರ್ಚ್ನ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾ. ಸೈಮನ್ ಡಿಸೋಜ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಲಿಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಪಾಹಾರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>