ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: ಯು.ಕೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ನುಡಿನಮನ

<p>ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: ‘ಸೇವಾ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ವಾರ್ಡ್ ಮಂದಿಯ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ವಾರ್ಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಂತ್ರಿಗಳೆನ್ನದೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಯು.ಕೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುರಳೀಧರ ರೈ ಮಠಂತಬೆಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಯು.ಕೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರಿಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ನುಡಿನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲಲಿತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮಾನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಟಿ. ತೌಸೀಫ್, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಣಿಯಾಣಿ, ಉಷಾ ಮುಳಿಯ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜೀಜ್ ಬಸ್ತಿಕಾರ್, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೀತಾ ಶೇಖರ್, ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮರಿಯಮ್ಮ, ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸುರೇಶ್ ಅತ್ರಮಜಲು, ಲೋಕೇಶ್ ಬೆತ್ತೋಡಿ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಕೆಂಪಿ, ನಝೀರ್ ಮಠ, ರಶೀದ್, ಡಾ.ರಾಜಾರಾಮ ನುಡಿನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಭು, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶೋಭಾ ದಯಾನಂದ್, ಸೋಮನಾಥ, ಅಶ್ರಫ್ ಬಸ್ತಿಕಾರ್, ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಝಕಾರಿಯಾ ಕೊಡಿಪ್ಪಾಡಿ, ಇಲ್ಯಾಸ್ ಕರಾಯ, ಶಬೀರ್ ಕೆಂಪಿ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಂಙಳ್, ಅಲ್ತಾಫ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-29-992881354</p>