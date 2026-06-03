ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ: ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಸಂವಾದ

<p>ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ: ಸಂಧ್ಯಾರಶ್ಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ ಸುಳ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಪಂಜ ಹೋಬಳಿ ಘಟಕದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಅಶೋಕ್ ಮೂಲೆಮಜಲು ಹಾಗೂ ಸುನಿತಾ ಅಶೋಕ್ ಮೂಲೆಮಜಲು ದಂಪತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂವಾದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 12 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪುಸ್ತಕ, ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ಕೆಸೆಟ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗ್ರಹದ ಆಸಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳ ವಿನಿಮಯ ಹಾಗೂ ಸಂವಾದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಅಶೋಕ್ ಹಾಗೂ ಸುನಿತಾ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಡಾ.ಎಸ್.ರಂಗಯ್ಯ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಳ್ಳತ್ತಡ್ಕ, ಬಾಬು ಗೌಡ ಅಚ್ರಪ್ಪಾಡಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಳಂಗಾಯ, ವೆಂಕಪ್ಪ ಕೇನಾಜೆ, ಶ್ರೀಧರ್ ಭಾಗವತ್, ಯೋಗೀಶ್ ಹೊಸೊಳಿಕೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತೆಕ್ಕುಂಜ, ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರಿ, ಲೀಲಾ ದಾಮೋದರ, ಹೇಮಾ ದೆಂಗೋಡಿ, ನೀಲಾವತಿ, ಎ.ಕೆ.ಹಿಮಕರ, ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಸಿ.ಎ., ಹರಿಹರ ಬಾಯಾರಿ, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅರಂತೋಡು, ಸಂಜೀವ ಕುದ್ಪಾಜೆ, ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಜಾಲ್ಸೂರು, ಶಿವದೇವಿ ಅವನೀಶ್ಚಂದ್ರ, ಪಾರ್ವತಿ ಕಾಮತ್, ಉದಯ ಗೌರಿ, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಜುಗೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಳ್ಳತ್ತಡ್ಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಬಾಬುಗೌಡ ಅಚ್ರಪ್ಪಾಡಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-29-1429868359</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>