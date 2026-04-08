ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ: ನಿಡ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ: ನಿಡ್ವಾಳದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏ.24ರಿಂದ ಮೇ 3ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ತುಳುನಾಡಿನ ಅವಳಿ ವೀರ ಸಹೋದರರಾದ ಕೋಟಿ-ಚನ್ನಯರು ಎಣ್ಮೂರಿನ ಬಲ್ಲಾಳ ಅರಸನ ಜತೆಗಿದ್ದಾಗ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐವತ್ತೊಕ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ನಿಡ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ್ದರು. 1585ರಲ್ಲಿ ಪಂಜ ಹಾಗೂ ಎಣ್ಮೂರಿನ ಬಲ್ಲಾಳ ಅರಸರಿಗೆ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ವಿಜಯ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಎಣ್ಮೂರಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿ ದೈವತ್ವಕ್ಕೇರಿದರು ಎಂಬ ಐತಿಹ್ಯ ಇದೆ.</p>.<p>ದೇವರ ಗರ್ಭಗುಡಿ, ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಗುಡಿ, ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪ, ಸುತ್ತುಗೋಪುರ, ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ, ತೀರ್ಥ ಬಾವಿ, ಆವರಣಗೋಡೆ, ಅನ್ನಛತ್ರ, ಸಭಾಭವನ, ನಾಗ ದೇವರು, ಪ್ರಧಾನದೈವ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳಿಗೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಚಾವಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹ 4 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ. ಪಾದುಕಾನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಗರ್ಭನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪ, ಸುತ್ತುಪೌಳಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲು ಭಕ್ತರು ಸೇಣಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಧನ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವವರು ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿಂತಿಕಲ್ ಶಾಖೆಯ ದೇವಳದ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 9912000100005801ಕ್ಕೆ ಜಮೆ ಮಡಬಹುದು. ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿ ಕೋಡ್ ಕೆಎಆರ್ಬಿ 0000991 ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>