<p>ಸುಳ್ಯ: ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಜ್ಜಾವರ ಶಾಖೆಯ ನವೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ನೂತನ ರೈತಭವನದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಕ್ರಂ ಅಡ್ಪಂಗಾಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಪಡಿತರ ಮಳಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎನ್.ಮನ್ಮಥ ನವೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮಂಗಳೂರು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕ ರಮೇಶ್ ಎಚ್.ಎನ್. ರೈತ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕ ರಘು ಎಸ್.ಎಂ. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎನ್.ಎ.ರಾಮಚಂದ್ರ, ಬಾಲಗೋಪಾಲ ಸೇರ್ಕಜೆ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಸೂರ್ತಿಲ, ನಿರ್ದೇಶ ರಾದ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಮುಳ್ಯ, ಶಿವರಾಮ ಕೇರ್ಪಳ, ವಾಸುದೇವ ನಾಯಕ್ ಪುತ್ತಿಲ, ನವ್ಯ ಎ.ಸಿ., ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಬೇಲ್ಯ, ಕೇಶವ. ಸಿ.ಎ., ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಡಿ.ಕೆ., ಹೇಮಂತ್ ಕೆ.ಆರ್., ಬಾಲಗೋಪಾಲ ಎಂ. ಇದ್ದರು.</p>.<p>ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸದಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಬಿ., ಭಾಸ್ಕರ ಕೆ.ಎಸ್., ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಕೆ.ಎ., ಭಾಸ್ಕರ ರಾವ್ ಎ., ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಎ., ಮನ್ಮಥ ಎ.ಎಸ್., ವಿಠಲ ರಾವ್ ಟಿ., ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಎಂ., ನಾರಾಯಣ ಎ., ಅಬ್ದುಲ್ ಕುಞಿ ನೇಲ್ಯಡ್ಕ, ಶೀನಪ್ಪ ಬಯಂಬು, ಸುಭೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇನಾಲ, ಸುಮತಿ ರೈ ಮೇನಾಲ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಡಿ.ಕೆ., ವಾಸುದೇವ ನಾಯಕ್ ಪಿ., ಭೋಜಮ್ಮ ವಿ.ಎಸ್., ಸೋಮನಾಥ ಡಿ.ಬಿ., ಜಯರಾಮ ಪಿ.ಜಿ. ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಿ.ಎ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಭೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇನಾಲ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೇಶವ ಮಾಸ್ತರ್ ಹೊಸಗದ್ದೆ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-29-684725308</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>