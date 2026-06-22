ಅಡಿಕೆ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಡ್ಡಿ: ಕೃಷಿಕರ ಸಭೆ

<p>ಸುಳ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವ ಮತ್ತು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವುದ್ಕಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸುಳ್ಯ ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಕರ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ಸುಳ್ಯದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಶಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್ ಕುತ್ತಮೊಟ್ಟೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಡಿಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾರೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಡಿಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ. ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಡಿಕೆ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ತಡೆದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಆ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರೆ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂಡಲೇ ಇಂಥ ಕ್ರಮಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಂ ಕಮ್ಮಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಲೀಂ ಪೆರುಗೋಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಕ್ರಮ ಖಂಡನೀಯ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸುಳ್ಯದ ವಕೀಲ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಇದು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹಮ್ಮಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ರೈತರೂ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಾರತದ ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಕಳಪೆ ಅಡಿಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದು, ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿಸಾನ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಆಮೈ, ಆಲೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸತ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಅಡಿಂಜ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆಲೆಟ್ಟಿ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಾದ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಕೋಡಿಯಮ್ಮೆ, ಕೆಎಂಎಸ್ ಮಹಮ್ಮದ್, ಕೆ.ಎಂ.ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಞಿ, ಕಲೀಂ ಎಸ್.ಎಂ., ಯು.ಎಚ್.ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಮಂಗಳ, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್, ಸಮೀರ್ ಕರಾವಳಿ, ಎಸ್.ಪಿ.ಅಬೂಬಕ್ಕರ್, ಅಶ್ರಫ್ ಎಸ್., ಕೆ.ಅಬ್ದುಲ್, ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಡ್ತಿಲ, ಪಿ.ಎಂ.ಅಬ್ಬಾಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಪಿ.ಎಸ್.ಗಂಗಾಧರ್ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-29-1398543827</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>