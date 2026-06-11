<p><strong>ಸುಳ್ಯ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಇಎನ್ಟಿ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಭಟ್ (19 ವರ್ಷ) ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು.</p><p>ಅಭಿಜ್ಞಾ ಭಟ್ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಅಸೌಖ್ಯದಿಂದ ಜೂನ್ 10ರಂದು ಸುಳ್ಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.</p><p>ಅಭಿಜ್ಞಾ ಭಟ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, 596 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p><p>ತಂದೆ ಡಾ.ರವಿಶಂಕರ, ತಾಯಿ ಅನುಪಮಾ ಸಹೋದರಿ ಅನುಜ್ಞಾ ಅವರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಚೈತ್ರಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್, ಒಂದು ಅಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ.ಹರ್ಷಿತಾ, ರೋಹನ್ಗೆ 3ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>