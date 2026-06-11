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ಸುಳ್ಯ: ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಾವು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 8:56 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 8:56 IST
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Dakshina KannadaDeathStudentsullia

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