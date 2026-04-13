ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ಪೆರಾಜೆ ಬಳಿ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆ

ಸುಳ್ಯ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಪೆರಾಜೆ ಕಲ್ಚರ್ಪೆ ಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ನೋಡಿದಾಗ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬಾವಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಳವಿದೆ. ಅದೊಂದು ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಬಾವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ಜೆಸಿಬಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಆನೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ನಡೆಯಬೇಕಷ್ಟೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.