ಸುರತ್ಕಲ್: ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ಅಡಿ ಉದುರುತ್ತಿರುವ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಪದರು

<p>ಮೂಲ್ಕಿ: ಸುರತ್ಕಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ಅಡಿ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಪದರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉದುರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಪದರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತಲೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಲಿ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಲಿ ಗಮನಹರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಹನ ಸವಾರರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ದುರಾವಸ್ಥೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಲದ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ. ಈ ಆಲದ ಮರದ ಬೇರುಗಳು ಪ್ರೈಓವರ್ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಇಡೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಚನೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬೇರುಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು, ಪದರು–ಪದರಾಗಿ ಕಳಚಿ ಸಂಚರಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಂಚರಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವೊಂದು ತಪ್ಪಿದೆ.</p>.<p>ಇಂದು ಕೂಡ ಸಿಮೆಂಟ್ ತುಂಡುಗಳು ಉದುರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಆವರಿಸಿದೆ. ಈ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಮೇಲಿನಿಂದ ಯಾವಾಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಂಡೆ ತಲೆಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೋ ಎಂಬ ಭೀತಿಯಲ್ಲೇ ದ್ವಿಚಕ್ರ ಸವಾರರು ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಬೈಕ್ ಸವಾರರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಳಗೆ ಸಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಇದು ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.</p>.<p>ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಈಗ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಕಂಟಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು, ರಸ್ತೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದು ಸವಾರರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-29-207954544</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>