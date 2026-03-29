ಮಂಗಳೂರು: ಸುರತ್ಕಲ್ನ ಎನ್ಐಟಿಕೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ ಉಪ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ 'ನ್ಯೂ– ಜೆನ್' ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ಮಾ.30ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಲ್ನ ಚೀಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಲ್ನ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೂಲಿಯಾ ಮೊಹಪಾತ್ರ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಅಂಚೆ ಸೇವೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಎನ್, ಎನ್ಐಟಿಕೆ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ ಯರಗಲ್ ಭಾಗವಹಿಸುವರು.</p>.<p>170 ವರ್ಷಗಳ ಅಂಚೆ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದವರೆಗಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಯುವಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಚಿತ ವೈಫೈ, ಸೆಲ್ಫ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಿಯಾಸ್ಕ್, ವಾಚನಾಲಯ ಕಾರ್ನರ್, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳ, ಟೀ, ಕಾಫಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಗೇಮ್ ಝೋನ್, ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜೆನ್–ಝೀ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>