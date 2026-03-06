ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ: ಕಡಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಥಮ

<p><strong>ಕಡಬ (ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ):</strong> ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೇ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘೋಷಣೆ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಕಡಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p><strong>ಶೇ 103 ಸಾಧನೆ</strong>: ಕಡಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 21 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಗುರಿ ತಲುಪಿವೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಶೇ 103ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.</p>.<p><strong>₹ 3.41 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ:</strong> ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಮನೆಗಳು, ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿಧಿಸುವ ತೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ 21 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹ 3.34 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ನಿಗದಿಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ₹ 3.41 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದಲೇ ₹ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ₹ 33 ಲಕ್ಷ, ಕೌಕ್ರಾಡಿ ₹ 29 ಲಕ್ಷ, ರಾಮಕುಂಜ ₹ 20 ಲಕ್ಷ, ಕುಟ್ರುಪಾಡಿ ₹ 19 ಲಕ್ಷ, ಬೆಳಂದೂರು ₹ 17 ಲಕ್ಷ, ಸವಣೂರು ₹ 16.5 ಲಕ್ಷ, ಆಲಂಕಾರು ₹ 16.4 ಲಕ್ಷ, ಬಿಳಿನೆಲೆ ₹ 15 ಲಕ್ಷ, ಮರ್ಧಾಳ ₹ 15 ಲಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಪ್ರಗತಿ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಬ ಶೇ 103, ಮೂಡುಬಿದಿರೆ 99, ಉಳ್ಳಾಲ 96, ಸುಳ್ಯ 95, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 94, ಮೂಲ್ಕಿ 91, ಪುತ್ತೂರು 90, ಬಂಟ್ವಾಳ 89, ಮಂಗಳೂರು 85 ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 92 ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p><strong>ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ– ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ:</strong> ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯೂ ಒಂದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭಿಕ 3 ತಿಂಗಳು ಶೇ 5ರಷ್ಟು ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಡಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>