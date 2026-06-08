ಧರ್ಮದ ಮರ್ಮ ಅರಿತು ಆಚರಿಸಿ ಕನ್ಯಾಡಿ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕರೆ

<p>ಉಜಿರೆ: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮರ್ಮವನ್ನರಿತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ-ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪರೋಪಕಾರ ಮತ್ತು ಸೇವಾಮನೋಭಾವದಿಂದ ಬದುಕಿದರೆ ಜೀವನ ಪಾವನವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕನ್ಯಾಡಿ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ಯಾಡಿ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಪಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಅಖಂಡ ಹರಿನಾಮ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಜನೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಪಂಢರಾಪುರದ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಶಿಷ್ಯರು ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಯವಾಗಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಡಾ.ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಾರಾಯಣದ ಮೂಲಕ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೌಹಾರ್ದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಹರೀಶ ಪೂಂಜ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಂಢರಾಪುರದ ಭಕ್ತವೃಂದ ಕನ್ಯಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇವರ ಎದುರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ಅಧಿಕಮಾಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಾರಾಯಣದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>ಚೈತನ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಹರಿಪ್ರಸಾದ ಮಹಾರಾಜ್, ಸದ್ಗುರು ಗೋಪಾಲ ಕಾಕಾಮಕಾಶಿರ, ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಿಜಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ರಮೇಶ ಅರಕೇರಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಭೀಮಸಿಂಗ್ ವಂದಿಸಿದರು. ಏಳು ದಿನ ಅಖಂಡ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹರಿನಾಮ ಸಪ್ತಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-51-1799365408</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>