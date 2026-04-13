ಕೊರಗಜ್ಜನೆಡೆಗೆ ಉತ್ಸಾಹದ ನಡಿಗೆ

ಉಳ್ಳಾಲ: ಮುಂಜಾನೆಯ ಹಿತವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಭಕ್ತರು 14 ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಭಕ್ತಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿಲ ಮಿಂದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಹಿಂದು ಪರಿಷತ್ ಉಲ್ಲಾಳ ಘಟಕ ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಟ ಭಕ್ತರು ಕುತ್ತಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲುಪಿದರು. ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಹೆಗಲು, ಕಂಕುಳಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗಿದರು. ವಯಸ್ಸಾದವರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ದಾರಿಮಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾನೀಯ ಸೇವಿಸಿ ದೇಹ ತಂಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಹಿಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದು ಪರಿಷತ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಹೊರಡಲಾಯಿತು. ಕುತ್ತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಆಯೋಜಕರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು.</p>.<p>ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ಅವರು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜನಿಗೆ ಭಕ್ತರ ಮನದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಜಾತಿ ಮೀರಿದ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಹಿಂದು ಪರಿಷತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರಣ್ ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಮಾತನಾಡಿ ಹಿಂದು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಖಂಡನೀಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬಾರದು. ಬಾವಿಯ ನೀರನ್ನು ಹಂಚಿ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ಕಂಡುಬರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದು ಪರಿಷತ್ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದು ಪರಿಷತ್ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕುತ್ತಾರ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಜ್ಜನ ಬಳಿ ಕೋರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ಪೂರ್ವಿಕರ ಮನೆ ಇರುವ ಮೂಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಕುತ್ತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣ ಕುಂಪಲ ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-29-873120183</p>