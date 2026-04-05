ಮೊಗವೀರಪಟ್ಟಣ: ಹನುಮಜಯಂತಿ

<p>ಉಳ್ಳಾಲ: ಮೊಗವೀರಪಟ್ಟದ ಚೆನ್ನಮರಕಾಲ ರಸ್ತೆಯ ವೀರಮಾರುತಿ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ 25ನೇ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಕಿರಣ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ದಂಪತಿ, ಕೃತಿನ್ ಕೆ.ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಕ್ರಿಯಾನ್ ಕೆ.ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕ ಕೌಶಿಕ್ ಶಿವನಗರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ದಂಪತಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಜೆ ವಿಠೋಭ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮೊಗವೀರಪಟ್ಟಣ ವತಿಯಿಂದ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು. ‘ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದೆರ್ ಬೆದ್ರ’ ತಂಡದಿಂದ ತುಳು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಶೋರ್ ಕಾಂಚನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಶವಂತ್ ಪಿ.ಅಮೀನ್, ಗುರಿಕಾರ ಸುರೇಂದ್ರ ಪುತ್ರನ್, ಸಂಚಾಲಕ ಸುದರ್ಶನ್ ಪುತ್ರನ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಚಂದ್ರ ಅಮೀನ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ನಾರಾಯಣ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಿಲಕ್ ಎಸ್.ಬಂಗೇರ, ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೀವನ್ ಬಂಗೇರ, ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ದೀಪಕ್ ಅಮೀನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-51-1391644800</p>