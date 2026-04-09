ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬ; ಚರ್ಚೆ

ಉಳ್ಳಾಲ:ಇಲ್ಲಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬದ ಕುರಿತು ಸಭೆ ನಡೆಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಮಲಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸದಸ್ಯ ಸಲಾಮ್ ಉಚ್ಚಿಲ, ಎಂಟು ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸಭೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಒಂಬತ್ತು ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಶಂಕರ್ ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿ, ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಹಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಕೊಡುವಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>15ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡಲು ಆದೇಶ ಇದೆ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ 24 ಮಂದಿ ಲಸಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಲಸಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಲಲಿತಾ ಅವರು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಮ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸದಸ್ಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮಳೆ ಆರಂಭ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಆಗಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ, ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಬಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಲಲಿತಾ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಶಂಕರ್, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>