ತುಳು ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಬೆಳೆಯಲಿ: ಪ್ರೊ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ

<p>ಉಳ್ಳಾಲ: ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯು ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ತುಳುವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆದರೆ ತುಳುವರು ಕೀಳರಿಮೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಸರಗೋಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ಈಚೆಗೆ ಎಸ್ವಿಪಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಎ ವಿವೇಕ ರೈ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಚಾರೋಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯಡಿ ‘ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ’ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತುಳುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕಾಲದ ಕೊಂಡಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಗೊಂದಲಗಳು ಇವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಕ ಅವಸ್ಥಾಂತರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾಚೀನ, ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ, ಆಧುನಿಕ ರೂಪಗಳಿವೆ. ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 13ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದಲೇ ತುಳುವಿನ ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ಓದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಎಸ್ವಿಪಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ, ತುಳು ಸುಂದರ ಭಾಷೆ. ಯುವ ಜನತೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂದರು. ತುಳು ಪೀಠದ ಸಂಯೋಜಕ ಧನಂಜಯ ಕುಂಬ್ಳೆ ಮಾತನಾಡಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಕೃತಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಿ 3 ದಶಕ ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೂ ತುಳುವಿಗೆ ಲಿಪಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನು ವವರು ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಜ್ಞೆ ಸಲ್ಲದು ಎಂದರು. ಯಶು ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-29-976943890</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>