ಉಳ್ಳಾಲ: ಇಲ್ಲಿನ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೈಕೋದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವೆಟ್ವೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಯಿತು.

ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಯುಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವೆಟ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಫೀಟ್ನಲ್ಲೇ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದೆಡೆ ದುರ್ವಾಸನೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬಾವಿ ನೀರು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ವೆಟ್ವೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಜನವಸತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ದೂರ ಆಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ತೊಂದರೆ ಆಗದು. ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಯುಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವೆಟ್ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹೇಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ವೆಟ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ವೆಟ್ವೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಪರಿಸರ, ಬಾವಿ ನೀರು ಹಾಳಾದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವವರು ಯಾರು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ವೆಟ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260315-29-182159935