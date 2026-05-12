ಹಾನಿ: ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಭೇಟಿ

<p>ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಜತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಮಿಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾದ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಸ್.ಬಿ.ಕೂಡಲಗಿ, ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನರಿಯಪ್ಪ ಸೋಮವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಬಜತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಂದಾಜೆ, ನೆಕ್ಕರಾಜೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರ, ಅಣ್ಣಿ ಗೌಡ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಜನಾರ್ದನ, ಭಾಸ್ಕರ ಮೊದಲಾದವರ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು ಸೇರಿದಮತೆ ಮರಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಿಂಚು ನಿರೋದಕ ಸಾಧನಕ್ಕೂ ಹಾನಿ: ಪರಂದಾಜೆ ತಾರಾನಾಥ ಎಂಬುವರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ನಿರೋಧಕ ಸಾಧನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಅಡಿಪಾಯ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು ಸುಮಾರು ₹2 ಲಕ್ಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದಡ್ಡು, ಮುಕುಂದ ಬಜತ್ತೂರು, ಸುರೇಶ ಅತ್ರಮಜಲು, ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260512-29-510973079</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>