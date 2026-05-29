‘ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶ ಮರೆತು ಸಂಭ್ರಮ ಸಲ್ಲದು’

ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ, ಏಕತೆಯ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ 'ಈದ್ ಉಲ್ ಅದಾ' (ಬಕ್ರೀದ್) ಹಬ್ಬವನ್ನು ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ಕುತುಬಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬ್ ಇಲ್ಯಾಸ್ ಅರ್ಶದಿ ಕುಂಡಾಜೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿ, 'ಬಕ್ರೀದ್ ಆಚರಣೆಯು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನೆಬಿ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನೆಬಿ ಮತ್ತು ಆಝಿರಾ ಬೀಬಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಜೀವನದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ತತ್ವ, ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮರೆತು ಆಡಂಬರ, ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂದರು. ನಮಾಜ್ ಬಳಿಕ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>