ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಬಳಸಿ ಬೈಕ್‌ ಪಡೆದು ವಂಚನೆ

<p>ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: ಒಂದೆರಡು ದಿನದ ಪರಿಚಯ ಬಳಸಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವೆನೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಬೈಕ್ ಪಡೆದು ತೆರಳಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೈಕ್ ಹಿಂದಿರು ಗಿಸದೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಕ್ ಬೇಕಾದರೆ ₹20 ಸಾವಿರ ನೀಡುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿ ದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲೀಕ ಶೀನಪ್ಪ ಎಂಬುವರು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದವರು. ರಾಜಧಾನಿ ಕಟ್ಟಡದ ಲಾಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ವಾಸ್ತವ್ಯವಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯಂತೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಜಿ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಎಂಬಾತ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪಿ.</p>.<p>ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲ ಸುಲಿಗೆ, ಅಚಂಗಿ ಮನೆ ನಿವಾಸಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಎಂಬುವರ ಪುತ್ರ ಶ್ಯಾಮ್ ಜಿ.ಕೃಷ್ಣನ್, ಆತ್ಮೀಯನಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ ಬಂದು ದೇವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಬೈಕ್ ಕೇಳಿದ್ದ.</p>.<p>ಬೈಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋದಾತ ಗಂಟೆ ಕಳೆದರೂ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಕಳವಳಗೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಶೀನಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ, ಬೈಕನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದೇನೆಂದು ತಿಳಿಸಿ, ತಾನು ಸಕಲೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆಂದೂ, ಬೈಕ್ ಬೇಕಾದರೆ ₹20 ಸಾವಿರದೊಂದಿಗೆ ಸಕಲೇಶಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಣ ನೀಡಿ ಬೈಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶೀನಪ್ಪ ಅವರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೊರೆ ಹೋದರು. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಂದಾಳು ರೂಪೇಶ್ ರೈ ಅಲಿಮಾರ್ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-29-1342947817</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>