ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ 3 ವೈದ್ಯರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹಾಗೂ ವಕೀಲರ ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳರು ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ₹ 71,500 ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಮಕ್ಕಳ ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಎಂ.ಎನ್. ಭಟ್ ಅವರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಒಳ ನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳರು ₹55 ಸಾವಿರ ನಗದನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿದ್ದ ವಕೀಲ ಅರವಿಂದ ಭಂಡಾರಿ ಎಂಬುವರ ಕಚೇರಿಯ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಒಳನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳರು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ₹16,500 ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡಾ.ರಾಜಾರಾಮ ಕೆ.ಬಿ. ಅವರ ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಡ್ರಾಯರ್ ಮುರಿದಿದ್ದು, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡಾ. ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಜೆ ಎಂಬುವರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಒಂದು ಬೀಗವನ್ನು ಮುರಿದ ಕಳ್ಳರು ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಗವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>