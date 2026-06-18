ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಸಮಸ್ಯೆ

<p><em>ಸಿದ್ದಿಕ್ ನೀರಾಜೆ</em></p>.<p>ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಇದ್ದರೂ ವೈದ್ಯರ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 7 ಗ್ರಾಮಳು ಇವೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 24,045 ಮಂದಿ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪುತ್ತೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಆರೇಳು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರಿಗೂ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 5 ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರು ಇವೆ. ದಂತ ವೈದ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು, 4 ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಕಾಯಂ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. 1 ಹುದ್ದೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದರೂ ಭರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯೂ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳ ರೋಗ ತಜ್ಞರು, ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇತರ ಹುದ್ದೆಗಳೂ ಖಾಲಿ: ಗ್ರೂಪ್ ‘ಡಿ’ ಹುದ್ದೆ 12 ಮಂಜೂರಾತಿ ಇದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 1 ಹುದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ. 7 ಮಂದಿ ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿ ಇದ್ದು, ಸಲಕರಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವೂ ಇದೆ. ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಇದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಔಷಧ ವಿತರಕ ಹುದ್ದೆ 2 ಮಂಜೂರಾತಿ ಇದ್ದರೂ ಒಬ್ಬರೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು, ರಾತ್ರಿ– ಹಗಲಿಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಚಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.</p>.<p>ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ, ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ, ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕಮುಡ್ನೂರು, ಬನ್ನೂರು, ಪಡ್ನೂರು ಹೀಗೆ 7 ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರು ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಭಾಗದವರು. ಪ್ರತಿದಿನ 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹೊರ ರೋಗಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಔಷಧ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಕೋ ಎನ್ನುವಂತಿರುವುದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಂತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಊರ ನಾಗರಿಕರು.</p>.<p>ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 25 ಒಳ ರೋಗಿಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 10 ಹೆರಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು.</p>.<p>ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕರಣ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು 100 ಬೆಡ್ನ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಶ್ರಫ್ ಅಂಬೊಟ್ಟು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-29-1026332519</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>