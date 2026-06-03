ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: ನೆರೆ, ದ್ವೀಪವಾಗುವ ಭೀತಿ

<p><em>ಸಿದ್ದಿಕ್ ನೀರಾಜೆ</em></p>.<p>ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75ರ ಚತುಷ್ಪಥ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅವಾಂತರದಿಂದಾಗಿ ಪೇಟೆಯೊಳಗಿನ ಚರಂಡಿಯಿಂದ ಬರುವ ಮಳೆ ನೀರು, ಹೆದ್ದಾರಿ – ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಸೇರಲಾಗದೆ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪೇಟೆಯೊಳಗೆ ನೆರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಭೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪೇಟೆ ದ್ವೀಪವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವ ಜನಿಕರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಬರುವ ಮಳೆನೀರು, ಚರಂಡಿ ಮೂಲಕ ಬಂದು ಸೂರಪ್ಪ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೂಲಕ ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಸೇರಿ ಮುಂದೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕವಲೊಡೆದು ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿ ಸೇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಚತುಷ್ಪಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಹೊಸ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಟೆಯ ಚರಂಡಿಯಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದ ನೀರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಹೊಸ ಮೋರಿಯ ಒಳಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲಾಗದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೋರಿ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರತ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆಯಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮೇಲೆ ಸುರಿದ ಕಾರಣ ಅದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಡೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ, ಚತುಷ್ಫಥ ಕಾಮಗಾರಿಯವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲೂ ಹರಿಯದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.</p>.<p>ಕೋಟೆಹಿತ್ಲು, ಕೆಂಪಿಮಜಲು, ಗಾಂಧಿಪಾರ್ಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಮಲಿನ ನೀರು, ಮಳೆ ನೀರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸೇರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ, ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಚತುಷ್ಪಥ ಕಾಮಗಾರಿಯವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಚರಂಡಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಚರಂಡಿಗಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ನೀರು ಈ ಚರಂಡಿಯೊಳಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗದೆ ಮತ್ತೆ ಕವಲೊಡೆದು ಪೇಟೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. 2025ರ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮಳೆ ವೇಳೆ ಮೇ 30ರಂದು ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳ ಒಳಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ವರ್ತಕರಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-29-740322312</p>