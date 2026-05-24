ಹೆದ್ದಾರಿ ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಅವಾಂತರ

ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಹೊಳೆ– ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್ ನಡುವಿನ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು, ಊರುಗಳ ನಾಮಫಲಕಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಊರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಹೆಸರು ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಬದಲಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಗೆಂದು ಬಂದವರು ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಿ ಅಲೆದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ದೂರು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಗೊಂದಲ ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸಮೀಪ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಊರುಗಳ ನಾಮಫಲಲದ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಗೆ ಇರುವ ದೂರ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ 'ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ' ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಈವರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ದೂರದ ಊರಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದೂರು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ !!: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಿರುವ ಬಜತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಳಾಲುವಿನ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಳಾಲು ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು 'ವಲ್ಲಾಳ' ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಇದು ಒಂದೆಡೆ ನಗೆಪಾಟಲಿಗೆ ಗುರಿಯಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಲ್ಲಾಳ ಎಂದೇ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ವಲ್ಲಾಳ್ ಗ್ರಾಮ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>