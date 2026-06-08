ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ-ಕೊಯಿಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಬೆ ತೆರವು

<p>ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ-ಕೊಯಿಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಪುರದಿಂದ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲುವರೆಗಿನ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಕಿ.ಮೀ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಮರಗಳ ರೆಂಬೆ, ಕೊಂಬೆಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ಪರಿಸರದ ಯುವಕರು ತೆರವು ಮಡಿದರು.</p>.<p>ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರೆ ದಾರಿ ನೀಡಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಸ್ ಚಾಲಕರು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು-ಸನ್ಯಾಸಿಮೂಲೆಯ ಎಸ್.ಎಂ.ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಎಸ್.ಪಿ.ಖಲಂದರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಕಿರ್ ಎಸ್., ಇಸಾಕ್ ಬೊಳುಂಬುಡ, ಬಾಯಿಶ್ ಎಸ್., ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಎಸ್.ಪಿ., ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಬಿ.ಎಸ್., ಆದಂ ಎಸ್., ಫಾರಿಸ್, ನೌಫಲ್, ಉಬೈದುಲ್ಲಾ, ತ್ವಾಹ, ಅನ್ಸಾರ್ ಮೊದಲಾವರು ಶ್ರಮದಾನ ನಡೆಸಿ ಕೊಂಬೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-29-926806235</p>