ಇಳಂತಿಲ: ಮನೆ ಕಳವಿಗೆ ಯತ್ನ

ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಇಳಂತಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಯೊಂದರ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಹಗಲಲ್ಲೇ ಮುರಿದು ಒಳನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಮಾಲೀಕ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕಳ್ಳ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಬದಿ ನಿವಾಸಿ ದಿನೇಶ್ ಎಂಬುವರು ಮನಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಕಿಟಕಿಯ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು</p>.<p>ಒಳನುಗ್ಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕಳ್ಳ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಎನ್ನಲಾದ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಕೃತ್ಯ ಇದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-126-7322747</p>