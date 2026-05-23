ಮರಳು ಲೂಟಿ– ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಟ

ಸಿದ್ದಿಕ್ ನೀರಾಜೆ

ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿವಾಣ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮರಳು ಸಾಗಾಟ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

'ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಜತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಳಾಲು ಸಮೀಪ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳು ಸಾಗಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರು, ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಾಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಣಾಜೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಮರಳು ತೆಗೆಯಲು ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮರಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮರಳು ತುಂಬಿಸಲು ಹೋಗುವ ಲಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಣಾಜೆ ರಹದಾರಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿ, ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಗಾಟವಾಗದೆ ಪುತ್ತೂರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆ ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹಲವು ಲಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಸಕಲೇಶಪುರ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಅದಿರು ನೆನಪಿಸುವಂತಿದೆ: ಬಜತ್ತೂರುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅದಿರು ಮಾಫಿಯಾವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿದೆ. 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಲಾರಿ, 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದೋಣಿಗಳು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮರಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮರಳನ್ನು ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ಲಾರಿಗೆ ತುಂಬಿಸುವುದು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸರದ ಮಂದಿಗೆ ನಿದ್ದೆಗೂ ಭಂಗ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ನದಿಗೆ ತಡೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ: ಮರಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗೆ ತಡೆ ಒಡ್ಡಲಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ದೂರು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮುಳುಗಿ ಮರಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260523-29-778755275