ಸೇತುವೆಯ ಹೂಳು ತೆರವು

<p>ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ ಕುಮಾರಧಾರಾ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗದೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ನಿವಾಸಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಗಾಣಿಗ ಎಂಬುವರು ಶ್ರಮದಾನ ನಡೆಸಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದ ರಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರುವ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದ ಈ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಲಘು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೇತುವೆಯ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕೇಬಲ್ ಎಳೆದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಭಾಗದ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವ ತೂತುಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದವು. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದ ರಂದ್ರಗಳು ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಇದ್ದಾಗ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ನಿವಾಸಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಗಾಣಿಗ ಶನಿವಾರ ಶ್ರಮದಾನ ನಡೆಸಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ರಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-29-1956433208</p>