ಅಪಘಾತ: ಉರುಳಿದ ವಾಹನ

ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75ರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀಪ್ ಹಾಗೂ ಥಾರ್ ವಾಹನಗಳು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಜೀಪು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಜಖಂಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಜೀಪಿನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಡೆಗೆ ಎರಡೂ ಜೀಪುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜೀಪು ಚಾಲಕ ಸೇಸಪ್ಪ ಎಂಬುವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಥಾರ್ ವಾಹನ ಜೀಪಿಗೆ ಢಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಪುತ್ತೂರು ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಚತುಷ್ಪಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಪಘಾತ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಎಡಬದಿಗೆ ಕವಲೊಡೆದ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೇಟೆ ಕಡೆ ಸಾಗಿದರೆ, ಬಲ ಬದಿಗೆ ಕವಲೊಡೆದ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಬರುವ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚನಾ ಫಲಕವಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>