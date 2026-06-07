ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮಾಯ; ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮುಳುಗಡೆ ಭೀತಿ

<p><em>ಸಿದ್ದಿಕ್ ನೀರಾಜೆ</em></p>.<p>ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: ಇಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಚತುಷ್ಪಥ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ತೋಡು, ರಾಜಕಾಲುವೆ ಭಾಗಶಃ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದೆ. ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಲಾಗದೆ, ನಟ್ಟಿಬೈಲ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿಕರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯ ತೋಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ, ಕುರ್ಪೇಲು, ನಟ್ಟಿಬೈಲ್ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರದೇಶದ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿದು ಕುಮಾರಧಾರಾ ಸೇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ತೋಡುಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಜಕಾಲುವೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ: ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೇಟೆ, ಗಾಂಧಿಪಾರ್ಕ್, ಸೂರಪ್ಪ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪರಿಸರದ ನೀರು ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಮೋರಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ತೋಡಿಗೆ ಸೇರಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಸೇರಬೇಕು. ಆದರೆ, ರಾಜಧಾನಿ ಟವರ್ಸ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಜಾಗ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು, ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ಮೇಲೂ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲುವೆಯೇ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರುವ ನೀರು ಮುಂದೆ ಹರಿಯದೆ ಪೇಟೆಗೂ ನುಗ್ಗಲಿದೆ. ನಟ್ಟಿಬೈಲನ್ನೂ ಆವರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಪೂರ್ಣ: ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಇದ್ದು, ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಸಂದರ್ಭ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಮೇಲಿಂದ ಬರುವ ಮಳೆ ನೀರು ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗೆ ಸೇರಿ ಮುಂದೆ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ನೀರು ನಟ್ಟಿಬೈಲ್ ಸೇರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ನಟ್ಟಿಬೈಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ, ಹೋಟೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮೇಲಿನಿಂದಲೇ ಖಾಸಗಿಯವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯವರು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಸಣ್ಣ ಮೋರಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಬಿದ್ದು, ಅದೂ ಬಂದ್ ಆಗಿ ನೀರು ಹರಿಯಲು ತಡೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಡೆಯದ ಸಭೆ: ಶಾಸಕರು, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಸಭೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಸಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಕಷ್ಟ ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ: 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಾಗದವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಕೊಳೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ತೋಡಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗದ ಹೊರತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಮಳೆಗೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಮಳೆಗೆ ನಟ್ಟಿಬೈಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕೃಷಿಕ ಉಮೇಶ್ ನಟ್ಟಿಬೈಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ: 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಪಂದಿಲ್ಲ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಧನಂಜಯ ನಟ್ಟಿಬೈಲ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-51-1258631947</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>