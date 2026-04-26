ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಲಾರಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಳವು

ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75ರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಗೋಳಿತೊಟ್ಟು, ನೆಲ್ಯಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಲಾರಿಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಳವಾಗಿದ್ದು, ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಆಲಂತಾಯ ನಿವಾಸಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಅಶೋಕ ಎಂಬುವರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಿ ಲಾರಿಯನ್ನು ಏ. 19ರಂದು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮಠದ ಬಳಿ ಇರುವ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 20ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕ ಮಹೇಶ್ ಬಜತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನೂಜಿಬಾಳ್ತಿಲ ನಿವಾಸಿ ಅಜೀಶ್ ಎಂಬುವರು ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ, ಜೀಸಸ್ ಟಯರ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೈರ್ ರಿಸೋಲ್ ಸಲುವಾಗಿ ಏ. 15ರಂದು ಅಂಗಡಿ ಎದುರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಲಾರಿಯ ಕೀಯನ್ನು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. 21ರಂದು ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಜೇಮ್ಸ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಲಾರಿಯ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಡೋರ್ ಒಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಜೀಶ್ ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ ನೆಲ್ಯಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಮೋರಾನ್ ಕಂಪನಿಯ 150 ಎ.ಎಚ್. ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಜೀಶ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಳೆಂಜ ನಿವಾಸಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಎಂಬುವರು ಏ. 18ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಗೋಳಿತ್ತೊಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಏ. 21ರಂದು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ 2 ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಕಳವು ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ