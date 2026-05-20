ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ್ಕೆ ಕಸ ರವಾನೆ

<p>ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಸವನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಬಳಿಯಿಂದಲೇ ನದಿಗೆ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದ ವಿಡಿಯೊ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಜಾಗೃತಗೊಂಡ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಘಟಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕಸವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೇಟೆಯ ಬಳಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಡ್ರಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಸವನ್ನು ನದಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಖಲಂದರ್ ಎಂಬುವರು ಈ ಸಂಬಂಧ ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನದಿಗೆ ಕಸ ಎಸೆದಿಲ್ಲ ಪಿಡಿಒ: ನದಿ ಬದಿಯ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಸ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ, ಬಹು ದೂರದಿಂದ ವಿಡಿಯೊ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದಾಗ ಅದು ನದಿಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗು ತ್ತಿದೆಯೇ ವಿನಾ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನದಿಗೆ ಸುರಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಿಡಿಒ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ 3 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ನದಿ ಬದಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕಕ್ಕೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ 40 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಭೂಮಿಯ ಧಾರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಸ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಕಸವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದಿದೆ. ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಲೋಡ್ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕೆದಂಬಾಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ, ಎಂಆರ್ಎಫ್ ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಸಭೆಯ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಎನ್ಜಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕಸವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಂಡನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಖಲಂದರ್ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿ, ಫೊಟೊ ತೆಗೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ನಿಂತು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿರುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯ, ಖಂಡನೀಯವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯ ವಿಡಿಯೊ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ದಾಖಲೆ ಜತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260520-29-1947787850</p>