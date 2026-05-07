ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು, ಮಹಿಳೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲು ಯತ್ನ

ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: ಮಹಿಳೆಗೆ ಆಕೆಯ ಪತಿಯ ಸಹೋದರನೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬುಧವಾರ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಬ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಡಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐತ್ತೂರು ನಿವಾಸಿ ಕುಸುಮಾಧರ (37) ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿದ ಆರೋಪಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಐತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ, ಕೆ.ಎಸ್. (35) ಅವರು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯಿಸಿದ್ದರೂ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಅಸೂಯೆಗೊಂಡ ಅವರ ಗಂಡನ ಸಹೋದರ ಕುಸುಮಾಧರ (37) ಬುಧವಾರ ಕ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಂದು ಬೇಬಿ ಅವರಿಗೆ ಸುರಿದಿದ್ದ. ಆತ ಬೆಂಕಿ ಕೊಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಬೇಬಿ ಅವರು ಕಿರುಚಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ನೆರೆಮನೆಯವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಆರೋಪಿಯು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಪೊಟ್ಟಣವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಬಿ ಅವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 109(1) ( ಕೊಲೆ ಯತ್ನ) ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>