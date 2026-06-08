ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಮೀರಿ ನಡೆಯುವ ರಕ್ತದಾನ ಸೇವೆ: ಇಲ್ಯಾಸ್ ಅರ್ಶದಿ ಕುಂಡಾಜೆ

<p>ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: ರಕ್ತದಾನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು, ಜಾತಿ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯುವ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ಖುತುಬಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬ್ ಇಲ್ಯಾಸ್ ಅರ್ಶದಿ ಕುಂಡಾಜೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ನುಜೂಮುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಯಂಗ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ. ಸಮೂಹ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುವ ಸೇವೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಇಂಥ ಸೇವೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪುತ್ತೂರು ರೋಟರಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಡಾ.ಸೀತಾರಾಮ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್, ಮದ್ರಸದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಹನೀಫ್ ಅರ್ಶದಿ, ಮುಅದ್ದಿಂ ಹಮೀದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್, ಪುತ್ತೂರು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಡಾ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾವ್, ಕುಲದೀಪ್, ಸಜನಿ, ಹರ್ಷಿತ, ನಮಿತ, ನಳಿನಾಕ್ಷಿ, ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಫ್ವಾನ್ ಕುಲವೂರು, ರವೂಫ್ ಪಾಲ್ತಾಡು, ಯಂಗ್ಮೆನ್ಸ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ನಿಝಾರ್, ಪಿ.ಲತೀಫ್, ಜಿ.ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್, ಎಸ್.ಪಿ.ಖಲಂದರ್, ಝಿಯಾದ್, ಉಬೈದ್, ಆಶಿಫ್, ಜಲೀಲ್ ಕೆಮ್ಮಾರ, ಕಬೀರ್ ಕೆಮ್ಮಾರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 45 ಮಂದಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-29-1980055291</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>