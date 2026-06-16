ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ರೈತ ಕಂಗಾಲು, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ವಿಘ್ನ

<p><em>ಸಿದ್ದಿಕ್ ನೀರಾಜೆ</em></p>.<p>ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: ಈ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಏಣೇಲು ಬೆಳೆ ಆರಂಭಿಸಲು, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ವಿಘ್ನ ಎದುರಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಷ್ಟು ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸುರಿದು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏಣೇಲು ಬೆಳೆಯ ಆರಂಭ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಡವಾಗಲಿದೆ. ಮಳೆ ತಡವಾದಷ್ಟೂ ರೈತ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಯೂ ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಸುಗ್ಗಿ ಬೆಳೆಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ರೈತವರ್ಗ ನೇಜಿ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಗದ್ದೆ ಹದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಅಥವಾ 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೇಜಿ ನಾಟಿಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯ ಕೊಯ್ಲು ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಸುಗ್ಗಿ ಬೆಳೆಯ ತಯಾರಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭವಾದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಳೆ ಸುರಿದಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಾವೇ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ರೈತರು ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷ 1209 ಮಿ.ಮಿ. ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ: ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ 1,209 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ಕಡೆಮೆಯಾಗಿರುವುದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 2025ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ 13ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1,382 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 2026 ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ 13ರವರೆಗೆ 173 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>2025ರ ಮೇ 15ರಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾಗಿ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 1097 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, 2026 ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 76 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 2025 ಜೂನ್ 1ರಿಂದ 13ರವರೆಗೆ 205 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. 2026ರ ಜೂನ್ 1ರಿಂದ 13ರವರೆಗೆ 64 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೇರಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ: ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೃಷಿಕ ಧನಂಜಯ ಗೌಡ ಬಜತ್ತೂರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-29-508324424</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>