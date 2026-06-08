ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೀರು ಬರಿದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೀನುಗಳು ಸಾವು

<p>ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: ಬಿಳಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾ ವತಿ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಗೇಟನ್ನು ಶನಿವಾರ ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದು, ನದಿ ಬರಿದಾಗಿದೆ. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಜಲಾಶ ಯದಂತೆ ಇದ್ದ ನದಿಯ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೀನುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ.</p>.<p>ಮುಂಗಾರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಗೇಟು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿನ್ನೀರು ಬರಿದಾಗಿ ನದಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಅಪರ ಕ್ರಿಯೆಗೆಂದು ಬಂದವರು ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಸ್ಥಿಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾಪೆಗಳು ನದಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿದ್ದು, ದೇವಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಿದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೀನುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ. ಬಿಳಿಯೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ಬಜತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೆದ್ರೋಡಿವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿವೆ.</p>.<p>ಉದ್ಭವ ಲಿಂಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮರಳು ತೆಗೆದು ಸಾರ್ವ ಜನಿಕರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಉದ್ಭವ ಲಿಂಗವು 6 ತಿಂಗಳು ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದರೂ ಈಗ ಮರಳು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಉದ್ಭವಲಿಂಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತರು ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-51-32640477</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>