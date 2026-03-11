ಉರ್ವ ಬೋಳೂರಿನ ಮಾರಿಯಮ್ಮನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕಂಚಿಲ್ ಸೇವೆ

<p><strong>ಮಂಗಳೂರು</strong>: ಉರ್ವ ಬೋಳೂರಿನ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಂಗಳವಾರ ‘ಮಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ’ಯ ಘಮ ಪಸರಿತ್ತು. ಮದುಮಕ್ಕಳಂತೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಕುಟುಂಬದರು ಹರಿವಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಹೂವು– ಹಣ್ಣು, ಕನ್ನಡಿ, ಸೀರೆ, ದೀಪ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಭಕ್ತರ ಪ್ರವಾಹವೇ ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು...</p>.<p>ಇದು ಉರ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಕಂಡು ಬಂದ ದೃಶ್ಯ. ಇಲ್ಲಿನ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ‘ಕಂಚಿಲ್ ಸೇವೆ’ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುಮಕ್ಕಳಂತೆ ಸಿಂಗರಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿಸಿ ಹಿಂಗಾರವನ್ನು ದೇವಿಗೆ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಪದ್ಧತಿ. ಅದರಂತೆ ಮದುಮಗನಂತೆ ಅಂಗಿ, ಧೋತಿ, ಶಾಲು, ಪೇಟ ಧರಿಸಿದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ತಲೆತುಂಬಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಮುಡಿದು, ಆಭರಣ ಧರಿಸಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯ ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಜೆ ದೇವಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿದ ಬಳಿಕ ದೈವಗಳ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿಗಳು ದೇವರ ಗರ್ಭ ಗುಡಿ ಬಳಿ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿಗಳು ನಾಗನಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಉರುಳು ಸೇವೆಗೆ ಭಕ್ತರು ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ಗಂಡಸರು, ಹೆಂಗಸರು, ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಹೀಗೆ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಉರುಳುತ್ತಾ ಸಾಗಿ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆ ಬಳಿಕ ಕಂಚಿಲ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ನಾಗನಕಟ್ಟೆ ಎದುರು ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾದಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆತ್ತವರ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ದೈವಗಳ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿಗಳು ಎದುರಿಗೆ ಹಿಮ್ಮುವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದರು. ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿಗಳು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆದಂತೆ ಅವರ ಎದುರಿದ್ದ ಹರಕೆಯ ಸಾಲು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿತ್ತು. ಭಜನೆಯ ನಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಚೆಂಡೆ, ಚಕ್ರತಾಳ, ತಾಸೆ, ಡೋಲು, ವಾದ್ಯ, ಸಾಕ್ಸೊಫೋನ್ ಮಾರ್ದನಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆತ್ತವರು ತಾವು ತಂದಿದ್ದ ಹಿಂಗಾರ, ಅಕ್ಕಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಹೂವು– ಹಣ್ಣು, ಕನ್ನಡಿ, ಸೀರೆಯನ್ನು ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. </p>.<p>ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಸುಡುಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಚಿತ್ತಾರ ಮೂಡಿಸಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ ನೀಡಿತು. ಬಳಿಕ ನೈವೇದ್ಯ ಬಲಿ, ಮಹಾರಾಶಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆದವು. ನಿತ್ಯಪೂಜೆ, ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ, ಮಹಾಪೂಜೆ, ದರ್ಶನ ಬಲಿ, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆದವು. ಗಣ್ಯರು, ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಧನ್ಯರಾದರು. ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಗೆಬಗೆಯ ಹೂವು– ಹಣ್ಣು, ಸೀಯಾಳ, ಅಡಿಕೆ, ಜಗಮಗಿಸುವ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>