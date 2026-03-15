ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅಜೆಂಡಾಗಳ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕಾಡದಿರಲಿ: ಸಂಶೋಧಕ ಆರ್.ಚಲಪತಿ

ಮಂಗಳೂರು: ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಅಜೆಂಡಾಗಳ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಶೋಧಕ ಆರ್.ಚಲಪತಿ ಆಶಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಕೃತಿ ಆಶಯ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ವಾಮನ ನಂದಾವರ ನೆಂಪು' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ನಂದಾವರ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ವಾಮನ ನಂದಾವರರ ಬರಹಗಳ ಸಂಕಲನ ಆದಿಮ ಕೃತಿ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಜೆಂಡಾಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದ ಚಲಪತಿ, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಅಸ್ಮಿತೆಗಳಲ್ಲೂ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಗಳು ಇವೆ. ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಾಂಗವೂ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಎಂಬ ಲಿಂಗಬೇಧಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಜೀವಗಳು ಎಂದಷ್ಟೇ ನೋಡಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಆದಿಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನವು ಕಲೆಯ ರೂಪ ಪಡೆದಿರುವ ಪರಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ. 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದ 12 ಲೇಖನಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ತಳ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೂರ್ವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಇಂಥ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದು ಸ್ತುತ್ಯರ್ಹ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತಳ ಸಮುದಾಯದವರು ಈಚೆಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜದವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲೆ ಇಂಥ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವುದು ಚಿಂತನಾರ್ಹ ವಿಷಯ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಕವಿತೆಗಳ ಸಂಕಲನ 'ತಾಳ ಮೇಳ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಣಿಪಾಲದ ಕವಯಿತ್ರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾದೇವ 'ವಾಮನ ನಂದಾವರ ಅವರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿರುವ ಕಾವ್ಯ ಭಾವ ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಶಾಭಾವವಿದೆ, ಸದ್ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ' ಎಂದರು.

ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾರಾನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಾಮನ ನಂದಾವರ ಚಾವಡಿ ನಾಮಫಲಕ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಉಚ್ಚಿಲ ಕಲಾಗಂಗೋತ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಸದಾಶಿವ, ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯ ಬಾಬು ಕೊರಗ ಪಾಂಗಾಳ, ಆಕೃತಿ ಆಶಯ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ನ ನಾಗೇಶ್ ಕಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಕಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ನಂದಾವರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.