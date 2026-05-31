ಮತಾಂತರದಿಂದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇಲ್ಲ: ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾರ್ಕ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಾತು

ಉಜಿರೆ (ಧರ್ಮಸ್ಥಳ): 'ಮತಾಂತರ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಇರುವಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಹಾಕಬೇಕು' ಎಂದು ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಿ.ಪಿ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಿರಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 'ಸಿರಿ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾರ್ಕ್' ಅನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಹಿಂದೂ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂಗಳು ಬೇರೆ ಧರ್ಮವನ್ಜು ದ್ವೇಷಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಪರ ಇರುವವರು. ಆದರೆ ಮತಾಂತರದ ವಿರುದ್ದ ಇದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.

'21 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ ಮತಾಂತರದ ಔಚಿತ್ಯ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯ ಹಕ್ಕು ಇದೆ. ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳೂ ಮಾನವರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯವೇ ಹೊರತು ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತ, ಇಸ್ಲಾಂ, ಹಿಂದೂ ಭಕ್ತಿಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ' ಎಂದರು.

'ಅಲ್ಲಾಹ್, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ದೇವರು ಎಂದು ಒಪ್ಪಲು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವಂತೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಅಂಶವೇನಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ಬಿಸಿದರು.

'ಜಾತ್ಯತೀತ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು. ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವುದು. ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಲೈಕೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಬೇರೆಯಾರಾದರೂ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ' ಎಂದರು.

'ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರ ಕಳಕಳಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ, ಹೇಮಾವತಿ ವಿ.ಹೆಗ್ಗಡೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಗೌರವಯುತ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

'ನಮ್ಮ ಸೋದರಿಯರು ತಾಯಂದರಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಿರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾರ್ಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ ಬಡವರ ಸೇವೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತ