ವಿಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಹೋಟೆಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡುಗೆ

<p>ವಿಟ್ಲ: ಹೋಟೆಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದ ಕಾನತ್ತಡ್ಕ ಯೂಸುಫ್ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಅತ್ ಉಕ್ಕುಡ ಸರ್ಕಲ್ ಸಮಿತಿ, ಕಾನತಡ್ಕ ಬದ್ರಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹10 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಸಾಂತ್ವನದ ಬೀಡು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯೂಸುಪ್ ಅವರು ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭ ಅವರನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯವೂ ಬಾಧಿಸಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಶಿಥಿಲವಾದ ಮನೆ, ಅಂಗವಿಕಲ ಮಗಳ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮನೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯು ಜೂನ್ 24ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸೈಯದ್ ಮುಕ್ತಾರ್ ತಂಙಳ್ ಕುಂಬೋಲ್ ಕೀಲಿಕೈ ಹಸ್ತಾಂತರ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಂತ್ವನದ ಬೀಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಲೀಂ ಬೈರಿಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-29-931901310</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>