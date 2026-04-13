ಅಂಗಡಿ ಏಲಂ: ಹಲವು ತಪ್ಪು ಕ್ರಮ

ವಿಟ್ಲ: 'ಜಾತ್ರೆ ಏಲಂನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸದೆ, 40 ಅಂಗಡಿ ಎಂದು ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು, 57 ಅಂಗಡಿಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೂ 67 ಅಂಗಡಿಯ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಲಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಲೋಪ ಇದ್ದು, ₹ 40 ಸಾವಿರ ಸ್ವಂತ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಸಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಮಹೇಶ್ ದಾಸ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ವಿಟ್ಲ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಏಲಂನಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತವರ ಜತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಕ್ರಮ ಆಗಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>