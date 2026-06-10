ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯ ದೂಷಣೆ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ದೂರು

<p>ವಿಟ್ಲ: ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ದೂಷಿಸಿರುವ ಅನಿತಾ ಕಾಸರಗೋಡು ಎಂಬುವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ವಿಟ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ, ಯುವವಾಹಿನಿ ಘಟಕಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು ವಿಟ್ಲ ಸಿಪಿಐ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅವರ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳವಾರ ದೂರು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಕೀಲ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿ ಅಳಿಕೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥಹೀನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹರಿಯಬಿಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲವರ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಟ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಮಾಧವ ಪಟ್ಲ, ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸುವರ್ಣ, ದಾಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನೆಕ್ಕಿಲಾರು, ಎಂ.ಎಸ್.ಸಂಜೀವ, ಹರೀಶ್ ಸಿ.ಎಚ್., ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿಟ್ಲ, ಸುಧಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ಕೇಪು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ, ಜಯಂತ್, ಮಂಜುನಾಥ ಕಲ್ಲಕಟ್ಟ, ಪ್ರವೀಣ್ ಅಳಿಕೆ, ಹರೀಶ್ ಮರುವಾಳ, ಸತೀಶ್ ಅಳಿಕೆ, ಯಶೋಧರ, ಸುಜನ್, ಶಶಿಧರ್, ರಾಜೇಂದ್ರ, ವಿಟ್ಲ ಯುವವಾಹಿನಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಟಿ.ಆನಂದ, ಪುಣಚ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ಕೋಡಂದೂರು, ಕುಂಡಡ್ಕ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳಿಗದ್ದೆ, ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-29-800773374</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>