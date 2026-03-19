ವಿಟ್ಲ ಪ.ಪಂ: ₹10 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ವಿಟ್ಲ: ವಿಟ್ಲ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರುಣಾಕರ ನಾಯ್ತೊಟ್ಟು 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹92,81,704 ಉಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿಗೆ ₹10 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ, ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕ, ಉದ್ಯಮ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಶುಲ್ಕ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಬಾಡಿಗೆ ಶುಲ್ಕ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ನೆಲ ಬಾಡಿಗೆ, ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ದಂಡ, ಜಾಹೀರಾತು ಶುಲ್ಕ, ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ, ಖಾತಾ ಪ್ರತಿ ನೀಡಿಕೆ ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾರದ ಸಂತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಟ್ಲ ಪೇಟೆಯ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಗ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಅಳವಡಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂತೆಯ ಏಲಂ ಅನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇ– ಖಾತೆ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ವರ್ಷ ಶೇ 16 ರಿಂದ ಶೇ 30ರ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರುಣಾಕರ ನಾಯ್ತೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು.

ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕರುಣಾಕರ ವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಬೈಲಾ ಅನ್ವಯ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಎಂದರು.

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಂಗೀತಾ ಪಾಣೆಮಜಲು, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ವಿಕೆಎಂ ಆಶ್ರಫ್, ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260319-29-633542278