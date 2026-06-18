ವಿಟ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೂಟದ ನೂತನ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ

<p>ವಿಟ್ಲ: ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೂಟದ ನೂತನ ಕಚೇರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಮೇಗಿನಪೇಟೆಯ ಎ.ಎಸ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮಸೂದ್ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬ್ ಆರಿಫ್ ಬಾಖವಿ ದುವಾ ನೆರವೇರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಸ್ಪೈಸಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ನಿವೃತ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್, ಬ್ಯಾರೀಸ್ ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಪ್ರೊ.ಮುಸ್ತಫಾ ಖಲೀಲ್, ಅಬೂಬಕರ್ ಅನಿಲಕಟ್ಟೆ, ವಿ.ಎಚ್. ಅಶ್ರಫ್, ಶಾಕಿರ್ ಅಳಕೆಮಜಲು, ಉಬೈದುಲ್ಲಾ ವಿಟ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಫಿ ಒಕ್ಕೆತ್ತೂರು, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಶಿಫ್ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ಸಾರ್ ಅಲಿ, ಬಹರೇನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಫಿ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು, ಕತಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಸಹದ್ ಕರೈ, ಮಾಧ್ಯಮ ವಕ್ತಾರ ಝಕರಿಯಾ ಸಾಲೆತ್ತೂರು, ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಶೀರ್ ಕೊಳಂಬೆ, ಕಬೀರ್ ವಿಟ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತವಾಜ್ ವಿಟ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸಹಾಯಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವಕ್ತಾರ ನವಾಝ್ ಕಡಂಬು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತ್ತಾರ್ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-29-334656908</p>