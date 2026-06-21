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ವಿಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದಕರ ನೋಂದಣಿ, ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 1:16 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 1:16 IST
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