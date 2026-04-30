ಕಾಲು ಉಳಿಸಿದ ಯೆನೆಪೋಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಉಳ್ಳಾಲ: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದಾಗಿ ತುಂಡರಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾಲನ್ನು ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಝುಲೇಖಾ ಯೆನೆಪೋಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಉಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಝುಲೇಖಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಕ್ಬರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಹಾವೇರಿ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತೊಡೆಯ ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಖಂಡ ಸ್ನಾಯುಗಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಾಧಿಸಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ವೈದ್ಯರು ಕಾಲನ್ನು ತುಂಡರಿಸುವ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಝುಲೇಖಾ ಯೆನೆಪೋಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ರೋಗಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಕಾಲನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 13 ಗಂಟೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ ದೇಹದ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗದಿಂದ ಮಾಂಸ ಹಾಗೂ ನರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಟೈಟಾನಿಯಂ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕಾಲಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಸಹಪ್ರಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ರೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಝುಲೇಖಾ ಯೆನೆಪೋಯ ಆಂಕಾಲಾಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಎಂ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಲಪತಿ ಯೆನೆಪೋಯ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುಞಿ, ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಫರ್ಹಾದ್ ಯೆನೆಪೋಯ ಮತ್ತು ಉಪಕುಲಪತಿ ಡಾ.ಗಂಗಾಧರ್ ಸೋಮಯಾಜಿ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಹಬೀಬ್ ರೆಹಮಾನ್, ಡಾ.ಎಚ್.ಟಿ. ಅಮರ್ ರಾವ್, ಡಾ.ನೂರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಡಾ.ತೇಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ, ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೆಣೈ, ಡಾ.ಟಿ.ವಿ.ಸತೀಶ್ ಬಾಬು, ಡಾ.ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾ.ಲೋಕೇಶ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ವಿಭಾಗದ ಡಾ.ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್, ಡಾ.ಚಾಂದಿನಿ, ಡಾ.ಶೃತಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಪ್ರೀತಿ, ಡಾ.ಮಹಮ್ಮದ್ ಚೌಧರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>