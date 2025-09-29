ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು : ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕ ಅರಳಿದ ಹೂವಿನ ಲೋಕ

ಕೆ.ಎಸ್.ವೀರೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:33 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:38 IST
ಚೆಂಡು ಹೂವು ಬಿಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರುದ್ರಮ್ಮ– ಮೂರ್ತಪ್ಪ ದಂಪತಿ 
ಜಿ.ಎಚ್.ಹಾಲೇಶ್. ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯ
ಗೆದ್ದಲಹಟ್ಟಿ ರೈತರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಡು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೂವು ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜಿ.ಎಚ್.ಹಾಲೇಶ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯ
