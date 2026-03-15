ಮಹಿಳೆ, ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ‘ಅಕ್ಕ ಪಡೆ’ ಅಭಿಯಾನ ನಿರಂತರ: ಎಚ್.ಹೊನ್ನಮ್ಮ

ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು: 'ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 'ಅಕ್ಕ ಪಡೆ' ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅಕ್ಕ ಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಚ್.ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ವಿಜಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ 'ಅಕ್ಕಪಡೆ'ಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು, ವಸತಿ ನಿಲಯ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ, ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ, ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಹಾಗೂ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಳಿ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ, ಪುನರ್ವಸತಿ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯ ವಾಣಿ 1098, 181 ಹಾಗೂ 112 ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಜ. 8ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 48 ಶಾಲೆಗಳು, 10 ಕಾಲೇಜುಗಳು, 31 ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು, 65 ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ 565 ಇತರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಕ್ಕ ಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆನವೇರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.